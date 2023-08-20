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Общество

Строительство автоматических пунктов весогабаритного контроля продолжат в Нижегородской области

24 августа 2023 17:23  [107] Общество

На заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству нижегородского Закобрания депутаты заслушали информацию областного правительства о состоянии и развитии системы весогабаритного контроля.

Так, в 2023 году ещё два поста весогабаритного контроля планируется построить в районе населённых пунктов Мухтолово и Чернышиха.

Развитие системы неразрывно связано с расширением дорожной сети в Нижегородской области. К примеру, запуск участков М12 и Южного обхода повлияет на перераспределение транспортных транзитных потоков, что, в свою очередь, потребует новой оценки размещения постов контроля на региональной сети дорог.

Кроме того, сейчас специалисты регулярно держат на контроле корректность работы автоматических пунктов весогабаритного контроля.

"Необходимо продолжить систематическую и своевременную диагностику таких пунктов, чтобы не допускать сбоев в их функционировании, из-за чего владельцам транспортных средств зачастую незаслуженно назначаются крупные административные штрафы за превышение весогабаритных параметров, а значит – наносится значительный ущерб бизнесу", - отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗСНО Владимир Солдатенков.

В начале августа были внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, согласно которым штрафы за превышение веса и габаритов на постоянной основе будут зачисляться в региональный бюджет. До внесения этого изменения действовала аналогичная временная норма, но с 1 января 2024 года эти деньги должны были пополнять федеральный бюджет.

Полученные средства помогут регионам расширить сеть пунктов весогабаритного контроля и поддерживать дороги в хорошем состоянии, чтобы обеспечивать безопасность движения.

Напомним, что открыть движение от Москвы до Арзамаса по М-12 планируется осенью этого года.

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Теги:
Законодательное собрание Транспорт
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