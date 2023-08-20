Евгений Люлин: "В Нижегородской области нужно разработать новую программу обеспечения жильем молодых и многодетных семей" Общество

В Сокольском городском округе состоялось 66-е заседание Ассоциации представительных органов муниципальных образований Нижегородской области при Законодательном Собрании. Провел заседание председатель регионального парламента, председатель Ассоциации Евгений Люлин.

Участниками мероприятия стали первый заместитель председателя Законодательного Собрания, председатель Экспертного совета по реализации Стратегии развития Нижегородской области Ольга Щетинина, депутаты регионального парламента, министр социальной политики региона Игорь Седых, руководители Земских собраний, Городских дум и Советов депутатов городских и муниципальных округов региона.

Одной из главных тем обсуждения стала реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области" государственной программы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области". Инициатором обсуждения вопроса стал председатель Совета депутатов городского округа Семеновский Николай Носков.

"На мой взгляд, самым важным из национальных проектов является "Демография". Можно купить оборудование, разработать новые технологии, но если не будет людей, не будет ничего. Мы строим прекрасные школы и садики, но они должны быть наполнены детьми. Поэтому с решением демографической проблемы неразрывно связан вопрос обеспечения молодых семей жильем. Ведь если у них нет крыши над головой, они не будут заводить детей. В Семеновском округе проблема стоит остро, раньше молодые семьи в течение одного-двух лет получали субсидию – 950 тысяч рублей для семей с одним ребенком и 1,1 млн рублей – с двумя детьми. Но сейчас число квот на субсидии снизилось, и в округе образовалась очередь из 88 семей", - рассказал Николай Носков.

В целом в Нижегородской области в 2022 году в рамках программы социальные выплаты на приобретение или строительство жилья получили 89 семей. В 2023 году такие соцвыплаты получат еще 64 молодые семьи. На эти цели заложены средства областного бюджета - 67,3 млн рублей и федерального бюджета - 24,5 млн рублей. Всего же в регионе желание участвовать в программе изъявили 900 семей.

"Серьезной проблемой при реализации программы является длительность процедуры оформления социальных выплат на жилье. Сроки получения выплаты зависят от очередности семей в списке. В среднем ожидание составляет пять лет. Когда хотя бы один из членов молодой семьи достигает возраста 36 лет, семья теряет право на участие в программе. Из-за этого часть семей лишается возможности улучшить жилищные условия. В Нижегородской области по данному критерию в 2023 году из программы могут выбыть 110 молодых семей. Для решения вопроса Законодательное Собрание Нижегородской области 27 июля 2023 года направило обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Мы просим увеличить финансирование федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей. Документ находится на рассмотрении", - рассказал председатель комитета Законодательного Собрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.

"Заложенных в нашем бюджете средств явно недостаточно. Нам нужно продолжать добиваться увеличения федерального финансирования, стучаться во все двери, но также необходимо увеличивать и региональное финансирование", - отметил председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.

В свою очередь, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Щетинина выступила с инициативой обратиться к федеральным властям с предложением об изменении условий участия в программе. "Важно, чтобы молодые семьи, где одному из супругов исполнилось 36 лет, не исключались из программы, а сохраняли право на выплату для обеспечения жильем. Основанием для исключения должен являться факт улучшения жилищных условий в рамках других программ", - пояснила Ольга Щетинина.

Спикер регионального парламента также подчеркнул, что Нижегородской области нужна новая комплексная программа обеспечения жильем молодых и многодетных семей, закрепления кадров.

"Вместе с региональным правительством необходимо проработать данную программу, проведя полную ревизию всех существующих программ и мер поддержки. Важно, чтобы она предусматривала множество вариантов в зависимости от жизненной ситуации семей. Тем семьям, которые хотят построить дом, необходимо выделять земельные участки. Для семей, где родился ребенок, устанавливать дополнительные преференции, и чем больше детей, тем больше должна быть поддержка! Это позволит улучшить демографическую ситуацию, привлечь и закрепить молодых специалистов на селе. Ведь практически в каждом округе не хватает рабочих рук – врачей, учителей, работников АПК, социальной сферы. Речь не идет о том, чтобы жилье было подарком – важно, чтобы молодые нижегородцы работали на благо региона, и чтобы каждая молодая семья получила возможность в обозримой перспективе обзавестись жильем", - заключил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин провел заседание Ассоциации нижегородских МСУ при ЗСНО в Сокольском округе.