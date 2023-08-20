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Общество

Первый "Метеор" для Нижегородской области спущен на воду в Чкаловске

24 августа 2023 19:02  [101] Общество
Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Церемония спуска на воду судна на подводных крыльях "Метеор 120Р" прошла 24 августа в Чкаловске.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, это первый из трех "Метеоров", построенных для Нижегородской области в рамках соглашений, заключенных с АО "Государственная транспортная лизинговая компания".

"За последние годы "Валдаи" стали уже привычной частью волжского пейзажа. Этот вид перевозок пользуется огромной популярностью у жителей. "Метеор" даст возможность запустить межрегиональные маршруты. Развитие этого направления поддержал президент России Владимир Путин. Недавно прошло большое совещание в Чкаловске под председательством Вячеслава Володина. Суда на подводных крыльях сейчас переживают второе рождение. Хочется поблагодарить весь коллектив ЦКБ имени Алексеева за реализацию проекта, за готовность воплощать мечту в жизнь, создавать новое", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Метеоры" планируется использовать на межрегиональных маршрутах. Скорость до 75 км/ч с запасом хода более 700 км при габаритах 35,8 м в длину и 9,3 м в ширину позволяют "Метеорам" работать практически в любых речных условиях, в том числе на водохранилищах, которые по высоте волны бывают непреодолимы для небольшого судна "Валдай 45Р".

"Спуск "Метеора" много значит для Нижегородской области. Это возрождение скоростных пассажирских судов на подводных крыльях. Сегодняшние «Метеоры» - суда нового поколения и по уровню комфорта, и по энерговооруженности, и по ходовым качествам", - подчеркнул генеральный директор ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева Сергей Итальянцев.

"Метеор" получил имя гениального нижегородского кораблестроителя Ростислава Алексеева, а "крестной матерью" судна стала его дочь Татьяна Ростиславовна. После спуска на воду судну предстоит пройти испытания и процедуру оформления необходимых документов. После этого оно будет осуществлять речные рейсы. По информации компании "Водолет", вверх по Волге планируются маршруты до Костромы и Ярославля, вниз – до Казани и Ульяновска. Итоговое расписание будет зависеть от погодных условий и продолжительности светового дня, так как в темноте передвижение скоростных судов запрещено.

В прошлом году на ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева было построено два "Метеора", в этом году – четыре, при условии стабильного заказа предприятие может производить до шести "Метеоров" в год.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил площадку ЦКБ им. Алексеева в Чкаловске. Напомним, 20 июня Глеб Никитин принял участие в совещании с Владимиром Путиным и доложил главе государства о развитии скоростного флота в Нижегородской области.

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