Индивидуальные тепловые пункты появятся в МКД Нижнего Новгорода
Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
25 августа 2023 11:50  [122] Адвоката задержали в Нижнем Новгороде за посредничество во взяточничестве
25 августа 2023 11:35  [102] Студента-иностранца задержали за попытку отправить в Китай советские медали
24 августа 2023 15:03  [820] Уголовное дело возбудили против главы нижегородского Центра ГИМС ГУ МЧС России
24 августа 2023 11:45  [397] Жительница Богородска перевела более 2,6 млн рублей телефонным мошенникам
23 августа 2023 18:25  [443] Заведующую детсадом в Кулебакском районе осудят за мошенничество
23 августа 2023 10:36  [392] Лжесотрудники Пенсионного фонда похитили у дзержинской пенсионерки 800 000 рублей
22 августа 2023 17:47  [436] Полиция задержала кстовчанина, подозреваемого в изнасиловании
20 августа 2023 14:58  [633] Катер и яхта столкнулись на Оке в Нижнем Новгороде поздно вечером 19 августа
19 августа 2023 18:03  [683] Предпринимателя в Нижнем Новгороде могут оштрафовать на полмиллиона рублей за нарушения федерального миграционного законодательства
19 августа 2023 16:04  [578] Нижегородская прокуратура взяла на контроль ситуацию со смертельным ДТП в Дзержинске
Происшествия

Адвоката задержали в Нижнем Новгороде за посредничество во взяточничестве

25 августа 2023 11:50  [122] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Адвоката Адвокатской палаты Московской области задержали в Нижнем Новгороде за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, подозреваемого задержали 24 августа на улице Ванеева, когда он получил от мужчины, в отношении которого ведется расследование уголовного дела, 2 млн рублей.

Деньги предназначались для взятки, которую адвокат должен был передать сотруднику суда за назначение подсудимому наказания без лишения свободы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 291.1 ч. 4 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что начальник участка Нижегородского водоканала подозревается в получении взятки.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph