Адвоката задержали в Нижнем Новгороде за посредничество во взяточничестве

Фото:
Адвоката Адвокатской палаты Московской области задержали в Нижнем Новгороде за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, подозреваемого задержали 24 августа на улице Ванеева, когда он получил от мужчины, в отношении которого ведется расследование уголовного дела, 2 млн рублей.
Деньги предназначались для взятки, которую адвокат должен был передать сотруднику суда за назначение подсудимому наказания без лишения свободы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 291.1 ч. 4 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
Ранее сообщалось, что начальник участка Нижегородского водоканала подозревается в получении взятки.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+