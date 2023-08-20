Адвоката задержали в Нижнем Новгороде за посредничество во взяточничестве Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Адвоката Адвокатской палаты Московской области задержали в Нижнем Новгороде за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, подозреваемого задержали 24 августа на улице Ванеева, когда он получил от мужчины, в отношении которого ведется расследование уголовного дела, 2 млн рублей.

Деньги предназначались для взятки, которую адвокат должен был передать сотруднику суда за назначение подсудимому наказания без лишения свободы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 291.1 ч. 4 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что начальник участка Нижегородского водоканала подозревается в получении взятки.