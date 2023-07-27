Начальник участка Нижегородского водоканала подозревается в получении взятки Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Начальник участка Нижегородского водоканала подозревается в получении взятки. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в августе 2022 года подозреваемый получил от гендиректора подрядной организации 170 тысяч рублей за непринятие мер реагирования при повреждении трубопровода в ходе выполнения работ.

Из-за повреждений была отключена холодная вода в нескольких домах Ленинского района.

В отношении сотрудника АО "Нижегородский водоканал" возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 5 п. "в" УК РФ (получение взятки в крупном размере), а в отношении генерального директора подрядной организации - по статье 291 ч. 4 п. "б" УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Напомним, бывшего гендиректора "Нижегородского водоканала" Николая Николюка приговорили к 15 годам колонии за взятки.

Также замдиректора "Нижегородского водоканала" Алексей Жерноков был осуждён на 4 года, а руководитель коммерческой компании получила условный срок за взятку экс-руководству предприятия.

Летом 2022 года вступил в силу приговор экс-гендиректору ОАО "Нижегородский водоканал" Александру Попову за мошенничество в особо крупном размере. Всего он похитил около 607,5 млн рублей. его приговорили к 7 годам лишения свободы