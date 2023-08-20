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Общество

Шесть мостов устанавливают вдоль реки Борзовки в Нижнем Новгороде

25 августа 2023 12:06  [83] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Шесть мостов устанавливают вдоль реки Борзовки в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города.

Согласно информации, также будут отремонтированы три старых моста.

Юрий Шалабаев отметил, что ими часто пользуются местные жители, поскольку мосты связывают несколько микрорайонов.

Конструкции выполнены из алюминия и могут выдерживать нагрузку до 700 кг на квадратный метр. Ширина - 1,8 метра. Подрядчик дает восьмилетнюю гарантию.

Установка мостов должна завершиться к сентябрю.

Ранее сообщалось, что Молодежную аллею дружбы народов Евразии" заложили на берегу реки Борзовки в Нижнем Новгороде.

Напомним, что почти 155 млн рублей из регионального из местных бюджетов будет выделено на благоустройство берегов реки Борзовки в Нижнем Новгороде. 

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Теги:
Благоустройство
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