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Шесть мостов устанавливают вдоль реки Борзовки в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города.
Согласно информации, также будут отремонтированы три старых моста.
Юрий Шалабаев отметил, что ими часто пользуются местные жители, поскольку мосты связывают несколько микрорайонов.
Конструкции выполнены из алюминия и могут выдерживать нагрузку до 700 кг на квадратный метр. Ширина - 1,8 метра. Подрядчик дает восьмилетнюю гарантию.
Установка мостов должна завершиться к сентябрю.
Ранее сообщалось, что Молодежную аллею дружбы народов Евразии" заложили на берегу реки Борзовки в Нижнем Новгороде.
Напомним, что почти 155 млн рублей из регионального из местных бюджетов будет выделено на благоустройство берегов реки Борзовки в Нижнем Новгороде.
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