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Общество

Поездка в нижегородском общественном транспорте по карте "Мир" станет дешевле

25 августа 2023 13:16  [276] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Поездка в нижегородском общественном транспорте по карте "Мир" станет дешевле. Об этом сообщили в пресс-службе платежной системы.

Согласно информации, с 1 сентября и по 31 декабря поездка по карте "Мир", загруженной в смартфон, или по Карте жителя Нижегородской области будет стоить на 8 рублей меньше - 22 рубля.

Скидка будет доступна в автобусах, троллейбусах, трамваях, на канатной дороге, в метро и электричках.

Для оплаты проезда необходимо загрузить карту "Мир" в смартфон на базе Android через Mir Pay или Samsung Pay. Устройство должно поддерживать функции NFC. Скидка также доступна по пластиковой Карте жителя области.

Напомним, в 2022 году в регионе также действовала скидка для владельцев карты "Мир". Тогда нижегородцы за три месяца сэкономили на проезде более 16,5 млн рублей.

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Теги:
Общественный транспорт
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