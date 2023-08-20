Поездка в нижегородском общественном транспорте по карте "Мир" станет дешевле Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Поездка в нижегородском общественном транспорте по карте "Мир" станет дешевле. Об этом сообщили в пресс-службе платежной системы.

Согласно информации, с 1 сентября и по 31 декабря поездка по карте "Мир", загруженной в смартфон, или по Карте жителя Нижегородской области будет стоить на 8 рублей меньше - 22 рубля.

Скидка будет доступна в автобусах, троллейбусах, трамваях, на канатной дороге, в метро и электричках.

Для оплаты проезда необходимо загрузить карту "Мир" в смартфон на базе Android через Mir Pay или Samsung Pay. Устройство должно поддерживать функции NFC. Скидка также доступна по пластиковой Карте жителя области.

Напомним, в 2022 году в регионе также действовала скидка для владельцев карты "Мир". Тогда нижегородцы за три месяца сэкономили на проезде более 16,5 млн рублей.