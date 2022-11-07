Нижегородцы при помощи карты "Мир" сэкономили на проезде более 16,5 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы при помощи карты "Мир" сэкономили на проезде более 16,5 млн рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе платежной системы "Мир".

Напомним, скидка для владельцев карты "Мир", загруженной в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов - Mir Pay или Samsung Pay, стала доступна в Нижегородской области 1 сентября. Каждая поездка, оплаченная с помощью сервиса, становится дешевле на 8 рублей. Акция продлится до 31 декабря.

Согласно информации, за это время на поездках нижегородцы сэкономили более 16,5 млн рублей.

Самыми популярными автобусными маршрутами у нижегородских владельцев карты "Мир" стали А-90, А-45, Т-81 и Т-87.

В метро проезд со скидкой чаще всего оплачивался на стациях "Горьковская", "Московская" и "Парк культуры".

Ранее сообщалось, что нижегородцы оформили уже более 2,5 тысяч виртуальных транспортных карт.