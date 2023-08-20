Полеты из России в Мьянму возобновят с 5 сентября после 30-летнего перерыва Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полеты из России в Мьянму возобновят с 5 сентября после 30-летнего перерыва. Об этом сообщили в Росавиации.

Согласно информации, авиакомпания Myanmar Airways International будет два раза в неделю выполнять полеты по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандала. На рейсе будут использованы самолеты А319.

В Росавиации отметили, что возобновление полетов будет удобно как туристам, так и летающим по личным вопросам или по бизнесу гражданам из Юго-Восточной Азии.

Как отмечает телеканал "360", полеты из России в Мьянму были приостановлены с 1993 года. До этого с 1962 года авиакомпания "Аэрофлот" осуществляла рейсы в город Янгон (Рангун).

Переговоры о возобновлении полетов между Россией и Мьянмой прошли в феврале 2023 года. Тогда стороны обсудили проект нового межправсоглашения о воздушном сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Red Wings" получила допуск к полетам из Нижнего Новгорода в Грузию.