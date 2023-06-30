Авиакомпания "Red Wings" получила допуск к полетам из Нижнего Новгорода в Грузию Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Авиакомпания "Red Wings" получила допуск к полетам из Нижнего Новгорода в Грузию. Соответствующий документ опубликован на сайте Росавиации.

Согласно информации, компании выдали допуск на совершение полетов из Нижнего Новгорода в Батуми, Кутаиси и Тбилиси.

Предполагается, что рейсы в каждый из этих городов будут выполняться семь раз в неделю.

Также Росавиация на три месяца продлила действие допуска "Red Wings" к полетам из Нижнего Новгорода в Алматы и Бухару.

Напомним, российским авиакомпаниям разрешили осуществлять полеты в Грузию 10 мая.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" увеличила количество рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Нижний Новгород.