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Авиакомпания "Red Wings" получила допуск к полетам из Нижнего Новгорода в Грузию. Соответствующий документ опубликован на сайте Росавиации.
Согласно информации, компании выдали допуск на совершение полетов из Нижнего Новгорода в Батуми, Кутаиси и Тбилиси.
Предполагается, что рейсы в каждый из этих городов будут выполняться семь раз в неделю.
Также Росавиация на три месяца продлила действие допуска "Red Wings" к полетам из Нижнего Новгорода в Алматы и Бухару.
Напомним, российским авиакомпаниям разрешили осуществлять полеты в Грузию 10 мая.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" увеличила количество рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Нижний Новгород.
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