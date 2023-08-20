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Общество

Участниками нижегородского проекта "Молодежной столицы России" стали более 100 человек из 37 регионов

25 августа 2023 15:14  [69] Общество
Фото: АНО “Центр 800”

Фото: АНО “Центр 800”

Участниками нижегородского проекта "Волонтеры Молодежной столицы из России"  с 19 июня по 24 августа стали более 100 человек из 37 регионов страны, сообщили в АНО "Центр 800".

Волонтеры Молодежной столицы из России в команде " Волонтеры 800" приняли участие в 42 проектах: помогали в организации конференций, образовательных и научных форумов, фестивалей, спортивных и иных мероприятий. Самые масштабные из них — День молодежи, мультижанровый музыкальный фестиваль "Столица закатов", фестиваль нового российского кино "Горький fest", День города, "Ночной забег", фестиваль спорта Iron Star, музыкальный фестиваль "Великая Русь", массовая зарядка с сестрами Авериными, форум "Дигория".

Волонтерам обеспечили проживание, питание и страхование на время смены. Кроме того, участники получили памятные подарки: брендированную экипировку, сувенирную продукцию и транспортную карту из специальной коллекции. Во время смены их знакомили с городом, проводили для них экскурсии,  организовывали тимбилдинг, функциональный инструктаж и совместные мероприятия с нижегородскими волонтерами.

Как отметили организаторы программы, проект стал отличной возможностью обменяться опытом с другими регионами и завести полезные знакомства. Один участник волонтерского проекта после смены переехал в Нижний Новгород. Еще шесть человек планируют переехать в ближайшем будущем.

Напомним, что всего на участие в проекте "Волонтеры Молодежной столицы из России" было подано 265 заявок из 59 субъектов Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что нижегородских волонтеров - победителей конкурса "Спасибо Вам!" наградили в КУПНО.

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Теги:
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