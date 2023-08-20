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Общество

Лису с бешенством выявили в Чкаловском районе

25 августа 2023 15:55  [36] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Лису с бешенством выявили в Чкаловском районе. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, заболевание выявили 23 августа в пробах, доставленных от лисы, пойманной в деревне Кутячево.

В настоящее время специалисты проводят мероприятия по ликвидации очага бешенства. 

Отмечается, что животное никого не покусало.

Ранее сообщалось, что бешенство выявили у собаки в Краснооктябрьском муниципальном округе.

Также напомним, что шестой случай заражения АЧС выявили в Нижегородской области.

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Теги:
Бешенство Животные Чкаловский г.о.
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