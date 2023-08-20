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Лису с бешенством выявили в Чкаловском районе. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.
Согласно информации, заболевание выявили 23 августа в пробах, доставленных от лисы, пойманной в деревне Кутячево.
В настоящее время специалисты проводят мероприятия по ликвидации очага бешенства.
Отмечается, что животное никого не покусало.
Ранее сообщалось, что бешенство выявили у собаки в Краснооктябрьском муниципальном округе.
Также напомним, что шестой случай заражения АЧС выявили в Нижегородской области.
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