Пакгаузы стали лауреатом премии International Architecture Awards
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
25 августа 2023 16:08  [94] Форум Молодёжных палат ПФО пройдёт в Нижнем Новгороде осенью
25 августа 2023 11:25  [156] Дмитрий Медведев: "Единая Россия" должна одержать победу на выборах при высоком доверии граждан"
25 августа 2023 09:35  [186] Владислав Атмахов: "Земли у нас много, но не хватает рук"
24 августа 2023 15:10  [270] Евгений Люлин провел заседание Ассоциации нижегородских МСУ при ЗСНО в Сокольском округе
24 августа 2023 13:56  [315] Завод 70-летия Победы и ядерный центр в Сарове внесены в санкционный список Канады
23 августа 2023 16:40  [475] Нижний Новгород и китайский город Уси подписали меморандум о взаимопонимании
22 августа 2023 10:00  [458] Юрий Шалабаев: "Яркий триколор напоминает нам о многовековой истории, о подвигах и победах наших предков"
22 августа 2023 09:15  [383] Глеб Никитин: "Флаг России является частью нас самих, нашего менталитета"
21 августа 2023 18:57  [667] Совет Госдумы обсудил развитие речного транспорта на совещании в Чкаловске
21 августа 2023 17:40  [604] Отделение Общества российско-китайской дружбы появится в Нижегородской области
Политика

Форум Молодёжных палат ПФО пройдёт в Нижнем Новгороде осенью

25 августа 2023 16:08  [94] Политика
Олег Лавричев на заседании

Олег Лавричев на заседании

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Заседание Ассоциации молодёжных палат (парламентов) при представительных органах муниципальных образований, являющихся административными центрами субъектов ПФО, прошло 25 августа. В мероприятии, организованном в режиме ВКС, приняли участие председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, а также председатель Молодёжной палаты при Думе Анастасия Золотова.

Олег Лавричев отметил важность проведения межпарламентских встреч молодёжи для выстраивания эффективного взаимодействия между регионами ПФО, решения общих задач, а также для обмена опытом. Он подчеркнул, что члены ассоциации не просто общаются, но и генерируют идеи для улучшения жизни в своих городах.

"Вы поднимаете самые острые, волнующие вас вопросы, и мы, наделённые властью люди, просто обязаны поддерживать вас и помогать доводить ваши проекты до конечного результата. По сути, в этом и кроется весь смысл создания Ассоциация молодёжных палат ПФО", – сказал спикер Гордумы Нижнего Новгорода.

Анастасия Золотова поделилась с коллегами планами по проведению Форума Молодёжных палат ПФО в Нижнем Новгороде осенью текущего года. Цель форума – выстроить системё взаимодействия молодёжных палат и создать условия для разработки масштабируемых стратегических идей в сфере молодёжной политики.

По итогам форума будет создана платформа, аккумулирующая лучшие практики деятельности Молодёжных палат, и разработаны методические рекомендации для трансляции опыта в другие регионы.

По словам Анастасии Золотовой, форум необходим для развития системы коммуникаций и взаимодействия между представителями молодёжных парламентских объединений.

"Ассоциация создавалась как площадка для обмена опытом, а форум – это уникальная возможность встретиться с глазу на глаз, пообщаться, чтобы наша работа вылилась в конкретный результат", - добавила представитель Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Молодёжный парламент Олег Лавричев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph