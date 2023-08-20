Форум Молодёжных палат ПФО пройдёт в Нижнем Новгороде осенью Политика

Олег Лавричев на заседании Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Заседание Ассоциации молодёжных палат (парламентов) при представительных органах муниципальных образований, являющихся административными центрами субъектов ПФО, прошло 25 августа. В мероприятии, организованном в режиме ВКС, приняли участие председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, а также председатель Молодёжной палаты при Думе Анастасия Золотова.

Олег Лавричев отметил важность проведения межпарламентских встреч молодёжи для выстраивания эффективного взаимодействия между регионами ПФО, решения общих задач, а также для обмена опытом. Он подчеркнул, что члены ассоциации не просто общаются, но и генерируют идеи для улучшения жизни в своих городах.

"Вы поднимаете самые острые, волнующие вас вопросы, и мы, наделённые властью люди, просто обязаны поддерживать вас и помогать доводить ваши проекты до конечного результата. По сути, в этом и кроется весь смысл создания Ассоциация молодёжных палат ПФО", – сказал спикер Гордумы Нижнего Новгорода.

Анастасия Золотова поделилась с коллегами планами по проведению Форума Молодёжных палат ПФО в Нижнем Новгороде осенью текущего года. Цель форума – выстроить системё взаимодействия молодёжных палат и создать условия для разработки масштабируемых стратегических идей в сфере молодёжной политики.

По итогам форума будет создана платформа, аккумулирующая лучшие практики деятельности Молодёжных палат, и разработаны методические рекомендации для трансляции опыта в другие регионы.

По словам Анастасии Золотовой, форум необходим для развития системы коммуникаций и взаимодействия между представителями молодёжных парламентских объединений.

"Ассоциация создавалась как площадка для обмена опытом, а форум – это уникальная возможность встретиться с глазу на глаз, пообщаться, чтобы наша работа вылилась в конкретный результат", - добавила представитель Нижнего Новгорода.