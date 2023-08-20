Две гостиницы планируется построить у Средного рынка в Нижнем Новгороде Общество

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Две гостиницы планируется построить у Средного рынка в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

Согласно информации, строительство будет вестись на участке 5520 кв. м в границах улиц Крупской, Большой Покровской, Воровского и Костина.

Здесь планируется возвести 10-этажный многоквартирный жилой дом, 12-этажную гостиницу на 150 номеров и 10-этажную гостиницу на 250 номеров с фитнес-центром и подземной стоянкой.

Также будет построен четырехэтажный закрытый паркинг, рассчитанный на 250 машиномест.

До 1 сентября проходят общественные обсуждения проекта строительства. С материалами можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что правительственный квартал появится на площади Сенной в Нижнем Новгороде.