Четыре площадки КРТ в Нижнем Новгороде выставят на торги до конца года

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Четыре площадки для комплексного развития территории в Нижнем Новгороде выставят на торги до конца года. Об этом сообщила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.
Согласно информации, две площадки находятся в Нижегородском районе: в переулке Плотничном площадью 2,28 га и в районе Больших Оврагов площадью 0,25 га. Начальная цена лотов – 1,33 млн рублей и 0,76 млн рублей соответственно.
К торгам также подготавливается территория в районе улицы Белинского в Советском районе. Эта площадка оценен в 3,6 млн рублей.
Также на аукцион планируется выставить территорию площадью 26,42 га в районе улиц Лескова, Янки Купалы и Южного шоссе в Автозаводском районе. Начальная стоимость лота – 39,3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что площадка КРТ в границах улиц Дружбы, Снежной и Энтузиастов выставлена на торги. Подписать договор с победителем торгов планируется не позднее 10 ноября.
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