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Общество

Масштабное благоустройство пройдет в Балахне к 550-летию города

25 августа 2023 18:39  [69] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал ряд поручений по итогам рабочей поездки в Балахнинский район. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ходе поездки глава региона провел совещание по вопросам благоустройства города в рамках подготовки к празднованию 550-летия Балахны.

Как рассказала глава Балахнинского района Андрей Дранишников, на Волжской набережной планируется благоустроить ярмарочную, прогулочную, спортивную, историческую и детскую территории. Лейтмотивом пространства станут кружева, которые "сплетают" воедино все зоны.

Также к следующему году планируется благоустроить Парк 500-летия Балахны, Волжский сквер, сквер НиГРЭС, площадь Козьмы Минина, территорию возле Троицкой церкви.

Кроме того, в Балахне необходимо провести капремонт сетей водоснабжения и водоотведения, у которых высокий процент износа. Глеб Никитин поручил Андрею Дранишникову проработать механизмы, которые позволят провести комплексную модернизацию коммунальных сетей, после чего будет определен необходимый объем финансирования.

Ранее Глеб Никитин посетил стратсессию в Балахнинском районе.

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Теги:
Балахна Глеб Никитин
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