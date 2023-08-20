Масштабное благоустройство пройдет в Балахне к 550-летию города

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал ряд поручений по итогам рабочей поездки в Балахнинский район. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В ходе поездки глава региона провел совещание по вопросам благоустройства города в рамках подготовки к празднованию 550-летия Балахны.
Как рассказала глава Балахнинского района Андрей Дранишников, на Волжской набережной планируется благоустроить ярмарочную, прогулочную, спортивную, историческую и детскую территории. Лейтмотивом пространства станут кружева, которые "сплетают" воедино все зоны.
Также к следующему году планируется благоустроить Парк 500-летия Балахны, Волжский сквер, сквер НиГРЭС, площадь Козьмы Минина, территорию возле Троицкой церкви.
Кроме того, в Балахне необходимо провести капремонт сетей водоснабжения и водоотведения, у которых высокий процент износа. Глеб Никитин поручил Андрею Дранишникову проработать механизмы, которые позволят провести комплексную модернизацию коммунальных сетей, после чего будет определен необходимый объем финансирования.
Ранее Глеб Никитин посетил стратсессию в Балахнинском районе.
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