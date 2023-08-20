Глеб Никитин посетил стратсессию в Балахнинском районе Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Балахнинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В мероприятии принял участие губернатор Глеб Никитин, который отметил, что Балахнинский район имеет все для успешного развития в ближайшие пять лет.

"У городов, расположенных поблизости с Нижним, много возможностей для развития, и скорость преобразований здесь, как правило, гораздо выше. Это, безусловно, преимущество. С другой стороны, есть проблемы, которые нам всем прекрасно известны: накопленный экологический ущерб, состояние ливневой канализации, вопросы, связанные с водоснабжением, канализацией, дорожной сетью. Все это останавливало проекты, которые реализуются в крупных городах Нижегородской области, таких как Балахна, Арзамас, Саров, Городец, Заволжье. Но все это решаемо. Мы можем придать импульс развитию Балахны. За последние годы удалось решить проблемы с задолженностью, которые были у муниципалитета, повысить доходы бюджета, разобраться с рядом имущественных вопросов. И сейчас пора думать о развитии, цель которого – процветание и благополучие жителей округа", - сказал глава региона.

Особое внимание в ходе стратсессии уделили подготовке в празднованию 550-летия Балахны в 2024 году.

За пять лет реализации Стратегии развития региона в Балахнинском районе было отремонтировано четыре медучреждения, построено и отремонтировано восемь учреждений культуры, закуплено 29 единиц автотранспорта, в школах создано 900 новых учебных мест, в детских садах — 80 мест, построено и отремонтировано 32 спортивных объекта. Сдано 11,9 тыс. кв. метров жилья, отремонтировано 48 км дорог, благоустроено 18 объектов по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" и 29 объектов по программе "Вам решать!" Инвестиции в экономику Балахнинского округа с 2018 по 2022 год составили 9,6 млрд рублей.

Участники стратсессии предложили разработать к юбилею Балахны особый туристический бренд и сувенирную продукцию, а также открыть тематические кафе и музеи, установить арт-объекты.

Туристические маршруты по городу было предложено объединить в "Атласе туристических маршрутов Балахны", который включал бы паломническое, историко-культурное и лечебно-оздоровительное направление.

Директор школы №6 им. К.Минина Ирина Клюквина озвучила идею по созданию программ по привлечению кадров в сферу образования и поддержке молодых специалистов.

Также балахнинцы выдвинули идею создания экологического патруля, который оперативно реагировал бы на происшествия. В частности, Глеб Никитин поддержал развитие сети датчиков экологического контроля, которые определяют источник вредных элементов, газов, исходя из данных по розе ветров.

Кроме того, в качестве одной из приоритетных задач Глеб Никитин назвал создание перехватывающих парковок у конечных станций городской электрички.

В разработке проекта стратегии развития Балахнинского района приняли участие и специалисты АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области".

По словам директора проектного офиса Ольги Большаковой, организация планирует разработать единый стандарт стратегии для каждого муниципалитете, что поможет определить решения для улучшения качества жизни.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районе, Чкаловске, Лукояновском районе, Большеболдинском районе, Гагинском районе, Починковском районе, Княгининском районе, Бутурлинском районе, Кстове, Арзамасе, Дальнеконстантиновском районе, Вачском районе, Павловском районе, Сергачском районе, Городецком районе, Тоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского района, Шахуньи, Краснооктябрьского района, Сеченовского района, Перевозского района, Шарангского района, Вадского района, Ветлужского района, Тонкинского района, Дзержинска, Уренского района, Ардатовского района, Сосновского района, Пильнинского района, Володарского района, Выксунского городского округа, Спасского района и Воскресенского района, Кулебак, Вознесенского района, Семеновского района, Первомайского района и Дивеевского района.