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Культура и отдых

Модельная библиотека открылась в селе Деяново Нижегородской области

26 августа 2023 10:10  [38] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Отмечается, что она стала третьим в регионе учреждением культуры, модернизированным на средства областного бюджета. Так, 5 млн рублей было направлено на закупку мебели, оборудования и более 1600 книг. Также из местного бюджета было направлено 1,4 млн рублей на ремонт помещений и установку пандуса.

"Я уверен, что эта библиотека будет по достоинству оценена, ведь будущее нашей страны, безусловно, в интеллектуальном капитале. Это именно то место, где можно этот капитал увеличить", - подчеркнул глава МСУ Пильнинского муниципального округа Сергей Бочканов.

Помимо того, при модернизации много внимания было уделено самым юным посетителям и посетителям с нарушениями зрения. Для ребят была создана детская зона с интерактивными и развивающими играми, а для слабовидящих и незрячих появились литература со шрифтом Брайля и оборудование для прослушивания аудиокниг.

Планируется, что модельная библиотека станет местом проведения мероприятий для детей и их родителей, а также площадкой для творческих встреч. Отмечается, что в учреждение были поставлены очки виртуальной реальности и интерактивный глобус.

Ранее сообщалось, что модельная библиотека открылась в Советском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Библиотека Нацпроект Пильнинский район
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