Двое мужчин погибли при пожаре в Княгинино

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возникшем пожаре на улице Старозапрудная поступило 25 августа в 22:10. На место происшествия выдвинулось 11 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.

В результате возгорания огонь уничтожил дом и надворные постройки общей площадью 84 кв. м. Также огнеборцы на месте пожара обнаружили тела двоих мужчин - 1938 и 1951 года рождения. По предварительным данным, вероятной причиной трагедии могла послужить неосторожность при курении.

Отмечается, что на тяжесть последствий возгорания повлияло позднее обнаружение огня и сообщение о нем в пожарную охрану.

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Теги:
МЧС Пожар
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