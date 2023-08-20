Двое мужчин погибли при пожаре в Княгинино Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возникшем пожаре на улице Старозапрудная поступило 25 августа в 22:10. На место происшествия выдвинулось 11 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.

В результате возгорания огонь уничтожил дом и надворные постройки общей площадью 84 кв. м. Также огнеборцы на месте пожара обнаружили тела двоих мужчин - 1938 и 1951 года рождения. По предварительным данным, вероятной причиной трагедии могла послужить неосторожность при курении.

Отмечается, что на тяжесть последствий возгорания повлияло позднее обнаружение огня и сообщение о нем в пожарную охрану.