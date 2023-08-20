Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 августа 2023 14:54  [105] Первый инклюзивный молодежный форум "Ритм Молодых" стартовал 25 августа
26 августа 2023 12:53  [146] Паровозный рейс выходного дня запущен в Нижегородской области
26 августа 2023 10:38  [193] Нижегородские НКО могут принять участие в ежегодной премии "Золотой кот"
26 августа 2023 09:05  [188] Олег Лавричев: "Парк "Швейцария" – это современное, уютное, красивое и наполненное разными активностями общественное пространство"
25 августа 2023 18:39  [531] Масштабное благоустройство пройдет в Балахне к 550-летию города
25 августа 2023 18:24  [310] Женское лидерство обсудили на площадке Международного форума "Большая Евразия. Молодежь" в Нижнем Новгороде
25 августа 2023 18:11  [291] Четыре площадки КРТ в Нижнем Новгороде выставят на торги до конца года
25 августа 2023 17:55  [345] Стоимость базового набора школьных товаров осталась на уровне 2022 года
25 августа 2023 17:36  [582] Две гостиницы планируется построить у Средного рынка в Нижнем Новгороде
25 августа 2023 17:12  [388] Агроиндустриальный парк предложено создать в Нижегородской области
Общество

Первый инклюзивный молодежный форум "Ритм Молодых" стартовал 25 августа

26 августа 2023 14:54  [105] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Об этом сообщили в пресс-службы администрации Нижнего Новгорода. В течение трех дней команды из Нижегородской и Владимирской областей представят свои социальные и социально-предпринимательские проекты. Также в рамках форума пройдут образовательные лекции, командные соревнования и мастер-классы о разработке и защите проектов.

По итогам мероприятия будут сформированы и запущены в работу образовательные подростковые "Точки кипения Ритма", которые откроются в муниципальных и городских округах области.

Также на торжественном открытии выступил глава города Юрий Шалабаев. Отмечается, что в 2022 году в рамках "Территории ритма" он совместно с мэром Дзержинска Иваном Носковым и главой Арзамаса Александром Щелоковым выступал перед социальными предпринимателями.

"В прошлом году нам предложили сразу несколько идей, и мы их все реализовали. Например, проект адаптивного картинга решили продолжать и совершенствовать. Поэтому если есть какие-то предложения в Нижнем Новгороде, мы с удовольствием их реализуем", - отметил Юрий Шалабаев.

По словам организатора форума, руководителя проектного отдела "Доступная среда" АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" Романа Пономаренко, решение о создании возможности развития социального предпринимательства подростков было принято во время прошлогодней "Территории ритма".

"Мы постараемся прорастить в вас зерно смелого предпринимателя. Неважно, где вы живете, главное - чтобы вы стали теми людьми, которым можно доверить будущее нашей страны", - добавил Роман Пономаренко.

Организаторами форума выступают правительство Нижегородской области, министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, министерство образования и науки Нижегородской области, Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области", Нижегородская региональная общественная организация инвалидов "Ковчег".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Предприниматели Социальная сфера Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph