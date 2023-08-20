Первый инклюзивный молодежный форум "Ритм Молодых" стартовал 25 августа Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Об этом сообщили в пресс-службы администрации Нижнего Новгорода. В течение трех дней команды из Нижегородской и Владимирской областей представят свои социальные и социально-предпринимательские проекты. Также в рамках форума пройдут образовательные лекции, командные соревнования и мастер-классы о разработке и защите проектов.

По итогам мероприятия будут сформированы и запущены в работу образовательные подростковые "Точки кипения Ритма", которые откроются в муниципальных и городских округах области.

Также на торжественном открытии выступил глава города Юрий Шалабаев. Отмечается, что в 2022 году в рамках "Территории ритма" он совместно с мэром Дзержинска Иваном Носковым и главой Арзамаса Александром Щелоковым выступал перед социальными предпринимателями.

"В прошлом году нам предложили сразу несколько идей, и мы их все реализовали. Например, проект адаптивного картинга решили продолжать и совершенствовать. Поэтому если есть какие-то предложения в Нижнем Новгороде, мы с удовольствием их реализуем", - отметил Юрий Шалабаев.

По словам организатора форума, руководителя проектного отдела "Доступная среда" АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" Романа Пономаренко, решение о создании возможности развития социального предпринимательства подростков было принято во время прошлогодней "Территории ритма".

"Мы постараемся прорастить в вас зерно смелого предпринимателя. Неважно, где вы живете, главное - чтобы вы стали теми людьми, которым можно доверить будущее нашей страны", - добавил Роман Пономаренко.

Организаторами форума выступают правительство Нижегородской области, министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, министерство образования и науки Нижегородской области, Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области", Нижегородская региональная общественная организация инвалидов "Ковчег".