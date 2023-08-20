Флигель Усадьбы Рукавишниковых открылся после реставрации Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба правительства региона, обновленный флигель расположен на здании фондохранилища Нижегородского музея-заповедника. Было отмечено, что ремонтные работы начались в апреле прошлого года и были первыми за почти 150 лет.

На объекте был отреставрирован фасад и кровля, заменены инженерные системы, а также установлена охранная и пожарная сигнализации. Также были отремонтированы внутренние помещения площадью 450 кв. м. Специалисты восстановили лепнину, плитку, оконные рамы, фурнитуру и паркетное покрытие пола.

"Обновление музеев дает серьезный эффект в виде роста посещаемости, увеличения туристического потока. Эта работа обязательно будет продолжена", - прокомментировал открытие обновленного флигеля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В восстановленных помещениях снова будут размещены фонды музея. Среди которых более 320 тыс. экспонатов: более 32 тыс. особо ценных предметов из фарфора, почти 5,5 тыс. единиц стекла и более 1 тыс. единиц драгоценных металлов.

Отмечается, что на первом этаже разместятся в формате открытого хранения около 2 тыс. экспонатов фонда металла. Жители и гости города смогут увидеть чугунный бюст Ивана Родионовича Баташова (XVIII в.), редкий дорожный самовар (XIX в.), салонный симфонион марки "Фортуна" (XIX - XX в.) и многое другое.

Посетить открытое хранения фонда металла можно с 29 августа по предварительной записи на платной экскурсии для групп до 10 человек. Сеансы будут проходить ежедневно со вторника по пятницу в 11:00 и в 14:00. Отмечается, что владельцы "Пушкинской карты" смогут посетить экспозицию с 12 сентября.

Напомним, о планах по реставрации флигеля Усадьбы Рукавишниковых сообщалось ранее.