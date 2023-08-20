Техническое состояние более 800 домов уже проверено в регионе Общество

Техническое состояние более 800 домов уже проверено в регионе. Об том сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным, областной Госжилинспекции, специалисты оценили состояние строительных конструкций и инженерных систем, износа дома, выявляя дефекты и повреждения. Таким образом актуализируется информация о фактическом состоянии многоквартирных домов на территории области, и это может стать основанием для корректировки программ ремонта – как региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, так и планов домоуправляющих компаний.

В рамках данной работы, в частности, был обследован дом №110 по ул. Центральной в селе Дубское Перевозского городского округа. При обследовании было выявлено аварийное состояние чердачного перекрытия. Государственная жилищная инспекция в рамках своих полномочий на основании полученной информации объявила предостережение обслуживающей организации - ООО "Акведук". Та, в свою очередь, выполнила текущий ремонт чердачного перекрытия в доме.

Всего в Нижегородской области в 2023 году планируется обследовать более 3 тыс. многоквартирных домов.