Свет и ГВС точечно отключены в четырёх районах Нижнего Новгорода 28 августа Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 28 августа в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Ленинском районе с 9:00 дол 17:00 свет будет отключен ул. Композиторская, 12, 14, 16; ул. Партизанская, 8, 9, 10,11; ул. Паскаля, 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 18.

В Приокском районе в посёлке Дубёнки с 9:00 до 17:00 запланировано отключение электроэнергии по адресам: ул. 30 лет Октября - все дома; ул. Воронежская, 1, 2, 3, 4, 5а, 5, 6, 7, 8, 10, 12; ул. Горная, 9, 22, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 52-80 (чет.); ул. Кулебакская, 1-10а; ул. Салтыкова-Щедрина, 1-11; ул. Смежная - все дома; ул. Туранская, 1, 3, 3а, 5, 8; ул. Ветлужская - все дома; Двинский проезд - все дома; ул. Карбышева, 2, 4, 6, 6а, 8, 29, 31, 33, 35, 37а; ул. Крымская - все дома; ул. Рабкоровская - все дома; СНТ Свобода.

В Канавинском районе будут проводиться плановые работы на сетях ГВС, в связи с чем с 9:00 до 14:00 горячей воды не будет на Волжская набережной в домах № 5, 5а, 6, 7, 7а. С 9:00 до 16:00 горячую воду отключат в 18-этажном доме на ул. Тонкинской, 14а.

В Советском районе подачу ГВС с 9:00 до 17:00 ограничат в 21 жилом доме на улицах Генерала Ивлиева, Бориса Корнилова, Надежды Сусловой. Также под отключения попал детский сад №395 "Колобок".