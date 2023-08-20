Регоператор "Нижэкология - НН" снимет короткометражный фильм о работе водителя мусоровоза Общество

Фото: Даша Романова

Регоператор ООО "Нижэкология - НН" запускает авторский проект: короткометражный фильм о работе водителя мусоровоза, сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, в съемках фильма примет участие известный российский актер Иван Кокорин ("Ресторан по понятиям", "Девятая рота", "Брат - 2" и др.). Он уже приступил к работе на съемочной площадке в Нижнем Новгороде.

Сюжет короткометражки повествует о людях, работающих в отрасли, их ежедневном труде.

"Они начинают работать, когда город еще спит, и заканчивают, когда город уже спит. Они освобождают город от мусора, - иногда вопреки всем мешающим обстоятельствам, - делая мир чище".

Над фильмом работает нижегородская кинокомпания MindRec. Режиссером проекта выступает Александр Лукьянчук (к/ф "Мать", "Обычный будний день"), продюсер к/ф "Индульгенция" (признана лучшим фильмом на иностранном языке на кинофестивале Los Angeles International Underground Film Festival в Голливуде).

Съемки фильма пройдут в конце августа – начале сентября 2023 года, а уже в ноябре фильм будет презентован широкой аудитории. Ожидается, что данная киноработа получит прокатное удостоверение и станет демонстрироваться на значимых экологических мероприятиях регионального и федерального масштабов.

Справка

ООО "Нижэкология-НН" — компания по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора в Нижнем Новгороде. С 1 января 2019 года "Нижэкология-НН" является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории г. Нижнего Новгорода (без Сормовского района), а также в Дзержинске и Володарском районе. В обязанности регионального оператора входят транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Регоператор является ресурсоснабжающей организацией, деятельность которого регулируется, а стоимость услуги определяется региональной службой по тарифам и Правительством Нижегородской области. Официальный сайт регоператора - http://nizhecologia-nn.ru/