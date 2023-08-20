Трех нижегородок интернет-мошенники обманули более чем на 600 тысяч рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трех нижегородок интернет-мошенники обманули более чем на 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так, 25-летняя жительница Нижнего Новгорода рассказала правоохранителям, что в одном из мессенджеров нашла возможность подработки - женщине было необходимо оставлять положительные отзывы о товарах в интернет-магазине. Для начала работы работодатель убедил ее внести "базу" - стартовые денежные средства. Сумма должна была увеличиваться в зависимости от количества выполняемых заданий.

Потерпевшая в итоге перевела мошенникам 439 600 рублей, однако прибыли от работы она не получила, а коллега-помощник перестал выходить на связь.

От аналогичных действий пострадала 33-летняя жительница Приокского района и 31-летняя женщина из Советского района. Они перевели мошенникам 121 429 рублей и 82 800 рублей соответственно.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что жительница Богородска перевела более 2,6 млн рублей телефонным мошенникам.