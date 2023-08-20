Основные дорожные работы завершились на 4 этапе трассы М-12 Общество

Фото: “Автобан”

Основные работы по обустройству "дорожной одежды" завершены на 4-м этапе скоростной автомагистрали М-12 "Москва - Казань". Об этом сообщили в ДСК "Автобан".

Согласно информации, на данном этапе автомагистрали дорожными рабочими всего было уложено 936,5 тыс. тонн асфальтобетона.

В настоящее время на четвертом этапе осталось установить 130 гасителей и 32 пескоуловителя, укрепить пространственной георешеткой откосы выемки общей площадью 15 000 м2 с заполнением щебня.

Полное завершение всех работ на 4-м этапе М-12 запланировано к 1 сентября.

Ранее сообщалось, что приемочные испытания успешно завершились на вантовом мосту через Оку на трассе М-12.

Напомним, что российские велогонщицы в августе проехали по 4 этапу трассы М-12 от Мурома до Арзамаса.

Ранее сообщалось, что участок трассы М-12 в Московской области будет полностью достроен в сентябре.

Открыть движение от Москвы до Арзамаса по М-12 планируется осенью этого года.