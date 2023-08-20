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Общество

Новый распределительный газопровод ввели в эксплуатацию в Лыскове

28 августа 2023 13:15  [93] Общество

Фото: Газпром газораспределение Нижний Новгород

Новый распределительный газопровод ввели в эксплуатацию в Лыскове. Об этом сообщили в ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Согласно информации, протяженность объекта, построенного в рамках программы догазификации, составляет 542 метра.

На данный момент в Лысковском районе заключено 318 договоров на догазификацию, из которых более половины уже исполнено - газопроводы построены до границ земельных участков, в 101 дом подан газ.

Новый объект позволит подключить к газу еще 70 домовладений. Для обеспечения надежности газоснабжения также был установлен пункт редуцирования газа. Строительство газовых сетей будет продолжено до подключения потребителей по всем заключенным договорам.

Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области, всего на территории региона по 22 365 заявкам на догазификацию уже заключены договоры с собственниками домовладений, подведен газ к границам домовладений для 14 654 подавших заявки жителей.

Ранее сообщалось, что несколько домов в селе Каменки Богородского района подключили к газу в рамках догазификации.

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Теги:
Газопровод Газоснабжение Лысково
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