Новый распределительный газопровод ввели в эксплуатацию в Лыскове Общество

Фото: Газпром газораспределение Нижний Новгород

Новый распределительный газопровод ввели в эксплуатацию в Лыскове. Об этом сообщили в ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Согласно информации, протяженность объекта, построенного в рамках программы догазификации, составляет 542 метра.

На данный момент в Лысковском районе заключено 318 договоров на догазификацию, из которых более половины уже исполнено - газопроводы построены до границ земельных участков, в 101 дом подан газ.

Новый объект позволит подключить к газу еще 70 домовладений. Для обеспечения надежности газоснабжения также был установлен пункт редуцирования газа. Строительство газовых сетей будет продолжено до подключения потребителей по всем заключенным договорам.

Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области, всего на территории региона по 22 365 заявкам на догазификацию уже заключены договоры с собственниками домовладений, подведен газ к границам домовладений для 14 654 подавших заявки жителей.

Ранее сообщалось, что несколько домов в селе Каменки Богородского района подключили к газу в рамках догазификации.