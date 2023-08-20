Проезжую часть расширили на улицах Нижне-Печерская и Верхне-Печерская Общество

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Дороги на улицах Верхне-Печерская и Нижне-Печерская отремонтировали в Нижегородском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

Так, на улице Верхне-Печерская проезжая часть на участке от улицы Богдановича до улицы Нижне-Печерская была расширена с двух до четырех полос. Также было обновлено покрытие на площади почти в 8200 кв. м, обустроен тротуар площадью более 2000 кв. м.

Кроме того, здесь обустроили ливневую канализацию, установили новое освещение и три светофора.

На улице Нижне-Печерская был отремонтирован участок от улицы Верхне-Печерская до дома №11 к.3 по улице Нижне-Печерская. Здесь проезжую часть расширили с двух до трех полос, обновили 2 300 кв. м покрытия, обустроили тротуары площадью более 500 кв м.

Также устроены ливневая канализации, наружное освещение, перильное пешеходное ограждение, переложены подземные коммуникации.

Ранее сообщалось, что дополнительные 1,6 миллиарда рублей направляются на ремонт дорог в Нижегородской области.