Дополнительные 1,6 миллиарда рублей направляются на ремонт дорог в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

На ремонт дорог в Нижегородской области дополнительно направят 1,6 млрд рублей. Об этом стало известно по итогам заседания комитета нижегородского Заксобрания по транспорту 24 августа.

В частности, 1,1 млрд рублей пойдет на ремонт моста через Волгу.

На ремонт дорог областного центра направляется порядка 46 млн рублей.

Из них 28 млн рублей пойдут на обновление дорожного покрытия по проспекту Ленина от Восточного путепровода до ул. Веденяпина, по ул. Булавина.

Еще почти 18 млн рублей определено на строительство автомобильной дороги между ул. Совнаркомовской и Стрелка, включая тротуары и стоянки.

Порядка 142 млн рублей парламентарии направляют на ремонт дорог Арзамаса, а 14,5 млн рублей для ремонта дорожной сети Уренского округа.

"Приоритетное направление распределения бюджетных средств – это, в первую очередь, дорожная кампания, которая сейчас в самом разгаре. У нас есть возможность профинансировать также и авансовые платежи, чтобы подрядчики могли закупить необходимые материалы для проведения работ по приведению в нормативное состояние дорог в 2024 году. Также держим на контроле ход работ в Арзамасско-Дивеевском кластере и Нижнем Новгороде", - сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗСНО Владимир Солдатенков.

Ранее в ходе заседания комитета по транспорту нижегородского Заксобрания стало известно, что строительство автоматических пунктов весогабаритного контроля продолжат в Нижегородской области.

Напомним, что открыть движение от Москвы до Арзамаса по скоростной автомагистрали М-12 планируется осенью этого года.