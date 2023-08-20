Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
Пакгаузы стали лауреатом премии International Architecture Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
24 августа 2023 18:08  [52] Дополнительные 1,6 миллиарда рублей направляются на ремонт дорог в Нижегородской области
24 августа 2023 17:15  [83] Производство молока в Нижегородской области с начала года выросло на 5,2%
24 августа 2023 14:33  [159] Реальная зарплата нижегородцев в I полугодии 2023 года выросла на 10%
24 августа 2023 12:15  [184] Обсуждение нижегородской стратегии жилстроя состоялось на площадке КУПНО
23 августа 2023 14:13  [442] Общая сумма выданных льготных кредитов по ИТ-ипотеке в Нижегородской области превысила 4,4 миллиарда рублей
22 августа 2023 19:20  [473] Владимир Путин: повышение МРОТ позитивно скажется на доходах россиян
22 августа 2023 17:59  [424] Оптовая цена АИ-95 превысила 70 тысяч рублей за тонну
22 августа 2023 15:06  [523] Три "аграрные" школы откроют в этом году в Нижегородской области
21 августа 2023 16:43  [617] Почти 1,1 млн тонн зерна собрано в Нижегородской области
21 августа 2023 15:55  [577] Выксунский завод ОМК организовал стажировку студентов Московского техуниверситета им. Баумана
Экономика

Дополнительные 1,6 миллиарда рублей направляются на ремонт дорог в Нижегородской области

24 августа 2023 18:08  [52] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

На ремонт дорог в Нижегородской области дополнительно направят 1,6 млрд рублей. Об этом стало известно по итогам заседания комитета нижегородского Заксобрания по транспорту 24 августа.

В частности, 1,1 млрд рублей пойдет на ремонт моста через Волгу.

На ремонт дорог областного центра направляется порядка 46 млн рублей.

Из них 28 млн рублей пойдут на обновление дорожного покрытия по проспекту Ленина от Восточного путепровода до ул. Веденяпина, по ул. Булавина.

Еще почти 18 млн рублей определено на строительство автомобильной дороги между ул. Совнаркомовской и Стрелка, включая тротуары и стоянки.

Порядка 142 млн рублей парламентарии направляют на ремонт дорог Арзамаса, а 14,5 млн рублей для ремонта дорожной сети Уренского округа.

"Приоритетное направление распределения бюджетных средств – это, в первую очередь, дорожная кампания, которая сейчас в самом разгаре. У нас есть возможность профинансировать также и авансовые платежи, чтобы подрядчики могли закупить необходимые материалы для проведения работ по приведению в нормативное состояние дорог в 2024 году. Также держим на контроле ход работ в Арзамасско-Дивеевском кластере и Нижнем Новгороде", - сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗСНО Владимир Солдатенков.

Ранее в ходе заседания комитета по транспорту нижегородского Заксобрания стало известно, что строительство автоматических пунктов весогабаритного контроля продолжат в Нижегородской области.

Напомним, что открыть движение от Москвы до Арзамаса по скоростной автомагистрали М-12 планируется осенью этого года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph