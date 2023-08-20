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Происшествия

Трех нижегородцев осудили за организацию нарколаборатории

28 августа 2023 15:55  [98] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Трех нижегородцев осудили за организацию нарколаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, лабораторию выявили в июне 2022 года в арендованном частном доме на улице Светлая в Сормовском районе.

В ходе обыска в доме было обнаружено свыше 11,5 килограммов синтетического наркотика, химические реактивы и оборудование для изготовления наркотиков кустарным способом. Всего злоумышленники произвели более 20 кг наркотических средств.

Производством и продажей наркотиков занимались два брата, 20 и 35 лет. Они сбывали произведенные вещества бесконтактным способом, а инструкции по изготовлению и сбыту получали от неизвестных лиц по переписке. Материалы и оборудование для изготовления наркотических средств злоумышленники получали в тайниках.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (…покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). 

Кроме того, в ходе следствия была уставлена еще одна фигурантка дела – 23-летняя девушка, которая фасовала вещества на партии и передавала клиентам через закладки.

Суд приговорил братьев к 15 и 16 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Девушка получила 8 лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что межрегиональный канал поставки наркотиков пресекли в Нижегородской области.

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Теги:
МВД Наркотики Суд
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