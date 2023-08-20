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Около 8 тысяч человек приняли участие в "Марафоне Нижний Новгород"

28 августа 2023 16:37  [64] Спорт
Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

Около 8 тысяч человек со всей России приняли участие в ежегодном соревновании "Марафон Нижний Новгород", сообщили организаторы забега.

Соревнование прошло на трех дистанциях: 3, 10 и 42,2 км.

Маршрут марафона пролегал мимо главных достопримечательностей Нижнего Новгорода.

Как отметил директор забега Денис Анников, красоты Нижнего Новгорода традиционно привлекают как любителей, так и профессионалов бега из разных регионов страны. По всей трассе было организовано 12 точек поддержки спортсменов.  

"Нижегородцы однозначно любят бег. За последние пять лет самые массовые нижегородские забеги собрали около 50 000 участников, более 2 500 человек занимаются беговыми дисциплинами профессионально. Рад, что популярными на забеге становятся не только короткие дистанции на 1 и 3 км, привычная 10-километровая трасса, но и марафонская дистанция в 42,2 км. Есть стимул развивать марафонское движение в регионе и дальше", - сказал  министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

В женском зачете на дистанции 10 км первой финишировала Ольга Вовк с результатом 32:23. У мужчин в этой дисциплине победил Ринас Ахмадеев, показав время 28:43.

Борьба развернулась и на марафонской дистанции. В мужском зачете лучшим стал Алексей Петраков с результатом 2:22:39. Среди женщин первой финишировала Елена Толстых, преодолев 42,2 км за 2:43:32.

Независимо от результата, каждый участник получил на финише памятную медаль с символикой марафона.

Наблюдать за состязанием лучших легкоатлетов страны можно было во время прямой трансляции на странице "Марафона Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте". Ее посмотрели более 200 тысяч человек.

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Теги:
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