Форсайт-сессия "Мой город будущего – город устойчивого развития" открылась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Форсайт-сессия молодых российских и иностранных лидеров "Мой город будущего - город устойчивого развития" стартовала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, участника мероприятия в течение трех дней обсудят образ города будущего.

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, цель форсайт-сессии - наладить международные связи, проработать конкретные проекты.

В мероприятии принимают участие молодые лидеры, руководители подразделений муниципалитетов и организаций по работе с молодежью из стран ближнего и дальнего зарубежья и Нижнего Новгорода в возрасте от 25 до 35 лет. Их ждут мастер-классы, панельные дискуссии и стратегические сессии по разработке проектов. Они обсудят насущные проблемы молодежной политики, международных связей, выработают алгоритмы для совместной деятельности, представят новые идеи для международного межмуниципального сотрудничества, и обменяются опытом.

Как рассказал директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян, нижегородцы в ходе форсайт-сессии расскажут о городской стипендиальной программе, грантовом конкурсе "Молодой Нижний" и других молодежных проектах.

Ранее сообщалось, что участники форума "Большая Евразия. Молодежь" встретились с российскими и иностранными экспертами в Доме народного единства.