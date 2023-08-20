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Экономика

Основные направления бюджетной и налоговой политики обсудили депутаты ЗСНО

28 августа 2023 18:06  [68] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Депутаты бюджетного комитета Законодательного Собрания Нижегородской области обсудили основные направления бюджетной и налоговой политики Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Бюджетная и налоговая политика области сохраняет преемственность политики планового периода. Она ориентирована в первую очередь на реализацию задач, определенных ежегодными посланиями президента РФ Владимира Путина и Стратегией развития Нижегородской области. В приоритетах по расходам: меры социальной поддержи жителей, поддержка семей с детьми, инвесторов и бизнеса, реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе – за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов. Обязательно будем закладывать в бюджет средства на проекты инициативного бюджетирования", - рассказала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Ранее данный вопрос обсуждался на заседании экспертного совета при комитете по бюджету и налогам. "Обсуждение основных направлений бюджетной и налоговой политики проходит ежегодно перед началом рассмотрения проекта областного бюджета на следующий финансовый год, привлекаем к этой работе экспертов, финансистов. В текущем году новацией станет внедрение новой системы управления государственными программами Нижегородской области путем обособления проектной и процессной деятельности", - рассказал председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Ранее сообщалось, что зарплаты всех бюджетников будут пересмотрены после повышения МРОТ в 2024 году.

Справка

Основными направлениями налоговой политики в Нижегородской области на 2024-2026 годы определены:

- увеличение налогового потенциала Нижегородской области за счет налогового стимулирования деловой активности в регионе, привлечения инвестиций, реализации высокоэффективных инвестиционных и инновационных проектов;

- продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот;

- государственная поддержка приоритетных отраслей экономики и организаций малого и среднего бизнеса.

Основной задачей бюджетной политики остается обеспечение сбалансированности и устойчивости консолидированного и областного бюджетов Нижегородской области.

В среднесрочной перспективе сохраняются следующие приоритеты бюджетных расходов:

- обеспечение сохранения параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы, установленных Указами Президента Российской;

- реализация региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации;

- обеспечение бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обеспечения;

- реализация мер социальной поддержки населения с учетом ежегодной индексации социальных пособий и денежных выплат;

- реализация мер адресной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе путем продолжения практики заключения социальных контрактов, а также граждан, заключивших социальный военный контракт;

- содействие занятости населения, содействие в трудоустройстве и социальной адаптации высвобождаемых работников, расширение мер по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников, находящихся под риском увольнения;

- поддержка семей, имеющих детей; обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов;

- поддержка молодых семей в целях улучшения жилищных условий;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа, реализация других жилищных программ, действующих в Нижегородской области.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание экономика
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