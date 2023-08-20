Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
Индивидуальные тепловые пункты появятся в МКД Нижнего Новгорода
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
28 августа 2023 16:06  [108] Зарплаты всех бюджетников будут пересмотрены после повышения МРОТ в 2024 году
28 августа 2023 15:38  [102] Почти 1,6 млрд рублей направят на закупку автобусов для Нижегородской области
24 августа 2023 18:08  [493] Дополнительные 1,6 миллиарда рублей направляются на ремонт дорог в Нижегородской области
24 августа 2023 17:15  [455] Производство молока в Нижегородской области с начала года выросло на 5,2%
24 августа 2023 14:33  [572] Реальная зарплата нижегородцев в I полугодии 2023 года выросла на 10%
24 августа 2023 12:15  [517] Обсуждение нижегородской стратегии жилстроя состоялось на площадке КУПНО
23 августа 2023 14:13  [594] Общая сумма выданных льготных кредитов по ИТ-ипотеке в Нижегородской области превысила 4,4 миллиарда рублей
22 августа 2023 19:20  [595] Владимир Путин: повышение МРОТ позитивно скажется на доходах россиян
22 августа 2023 17:59  [556] Оптовая цена АИ-95 превысила 70 тысяч рублей за тонну
22 августа 2023 15:06  [583] Три "аграрные" школы откроют в этом году в Нижегородской области
Экономика

Зарплаты всех бюджетников будут пересмотрены после повышения МРОТ в 2024 году

28 августа 2023 16:06  [108] Экономика

С 1 января 2024 года МРОТ в России поднимут сразу на 18,5% - до 19 242 рублей. В связи с этим должны измениться и зарплаты сотрудников бюджетной сферы.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с телеканалом "360" сообщила, что соответствующие ведомства проследят за тем, чтобы новые оклады соответствовали квалификации каждого работника.

"Прежде всего, это финансовый блок правительства, если это федеральные структуры власти. Если это региональные, то это соответствующий блок в региональном правительстве", — пояснила она.

По словам депутата, к моменту изменения МРОТ должны быть уже поданы и отработаны все соответствующие бюджеты.

"Если с 1 января изменения, то с нового года специалисты будут оцениваться по новым соответствующим системам по оплате труда", — добавила Светлана Бессараб.

Кроме того, положения об оплате труда могут поменять и в коммерческом секторе, поскольку выполнение условий соответствия МРОТ обязательно для всех работодателей. Но при этом всё будет зависеть от региональных МРОТ, которые могут отличаться.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что повышение МРОТ позитивно скажется на доходах граждан.

Ранее сообщалось. что прожиточный минимум в Нижегородской области в 2024 году увеличат на 826 рублей - с 13 513 до 14 339 рублей. Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года и будет действовать по 31 декабря 2024 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Зарплата
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph