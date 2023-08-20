Зарплаты всех бюджетников будут пересмотрены после повышения МРОТ в 2024 году Экономика

С 1 января 2024 года МРОТ в России поднимут сразу на 18,5% - до 19 242 рублей. В связи с этим должны измениться и зарплаты сотрудников бюджетной сферы.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с телеканалом "360" сообщила, что соответствующие ведомства проследят за тем, чтобы новые оклады соответствовали квалификации каждого работника.

"Прежде всего, это финансовый блок правительства, если это федеральные структуры власти. Если это региональные, то это соответствующий блок в региональном правительстве", — пояснила она.

По словам депутата, к моменту изменения МРОТ должны быть уже поданы и отработаны все соответствующие бюджеты.

"Если с 1 января изменения, то с нового года специалисты будут оцениваться по новым соответствующим системам по оплате труда", — добавила Светлана Бессараб.

Кроме того, положения об оплате труда могут поменять и в коммерческом секторе, поскольку выполнение условий соответствия МРОТ обязательно для всех работодателей. Но при этом всё будет зависеть от региональных МРОТ, которые могут отличаться.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что повышение МРОТ позитивно скажется на доходах граждан.

Ранее сообщалось. что прожиточный минимум в Нижегородской области в 2024 году увеличат на 826 рублей - с 13 513 до 14 339 рублей. Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года и будет действовать по 31 декабря 2024 года.