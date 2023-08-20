Шесть исторических домов в Городце будут восстановлены волонтерами Общество

Фото: Арина Суманова

Шесть исторических домов в Городце будут восстановлены волонтерами. Об этом сообщает организатор волонтерского проекта - АНО "АСИРИС" (Агентство по сохранению и развитию объектов культурного наследия Нижегородской области).

Согласно информации, отреставрированы будут дома, построенные в конце XIX-начале XX веков: №№9, 11, 13 на улице Андрея Рублева, №16 на улице Ленина, №№8, 10 на улице Кирова.

Волонтеры очистят дома от старой краски, частично заменят деревянный декор на наличниках, карнизах и воротах, восстановят цоколь, выполнят грунтовку и покраску фасадов и ворот, установят отливы.

Так, на прошлой неделе волонтеры уже зачистили фасады домов на улице Андрея Рублева от старой краски, загрунтовали и окрасили их.

Планируется, что все работы завершается в конце сентября.

Ранее сообщалось, что волонтеры АНО "АСИРИС" отремонтировали пять исторических домов в Арзамасе.