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Общество

Волонтеры АНО "АСИРИС" отремонтировали пять исторических домов в Арзамасе

31 июля 2023 13:43  [92] Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

Волонтеры Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области (АНО "АСИРИС") отремонтировали пять исторических домов в Арзамасе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, восстановлены были дома №№ 44, 44а, 46, 47 и 52 по улице Карла Маркса. 

Эти многоквартирные жилые дома были построены в XIX веке. Волонтеры очистили фасады от старой краски, восстановили деревянный декор на наличниках, карнизах и пилястрах, демонтировали провода с фасадов домов, выполнили частичную обшивку дворовых пристроек новыми досками, отремонтировали карнизы, установили деревянные заборы со стороны центральных фасадов и восстановили исторический забор для дома №47.

Также со стен во дворе одного из домов был снят сайдинг, выполнена грунтовка и покраска, установлены отливы цоколя на всех зданиях.

Подготовило дома к нанесению краски ООО "Первая городская управляющая компания" Арзамаса, а волонтеры приняли участие в грунтовке и покраске фасадов. Чертежи были подготовлены ООО "Сканэнергоконтроль".

Всего в работах по восстановлению пяти домов приняло участие около 80 волонтеров.

В августе волонтеры планируют отремонтировать исторические дома в Городце, Воскресенском и Спасском районах.

Ранее сообщалось, что мэрия Арзамаса, АСИРИС и компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера будут совместно развивать историческое наследие.

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Теги:
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