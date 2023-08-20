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Бизнес

Более 3 тысяч нижегородских предпринимателей дали оценку качеству господдержки

29 августа 2023 09:48  [122] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 3 тысяч предпринимателей из Нижегородской области в этом году приняли участие в опросах по оценке качества государственной поддержки бизнеса. Более 90% респондентов оценили господдержку на "хорошо" и "отлично".

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, меры поддержки должны быть востребованными и помогать предпринимателям справляться с различными вызовами.

При разработке мер поддержки учитываются интересы бизнеса. Для этого проводятся консультации с предпринимателями, чтобы оптимально соотносить запросы с возможностями.

"Хорошей традицией стали также встречи руководства региона с бизнесом, которые позволяют сформировать картину, верными ли были принятые решения или они требуют корректировки. Онлайн-опросы также выступают важным инструментом "обратной связи", - добавил Андрей Саносян.

Глава регионального Минпромторга Максим Черкасов пояснил, что поддержка оказывается в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда" и "Международная кооперация и экспорт". Также применяются региональные и федеральные программы развития бизнеса.

Опросы, которые предлагается пройти для оценки качества господдержки, сформированы по таким направлениям, как консультационные услуги, поддержка экспорта, льготные займы, работа инвестиционных площадок и информационного портала.

"Обратная связь от предпринимателей помогает нам не только оценить степень удовлетворенности мерами поддержки, но и внести необходимые изменения для усовершенствования работы", - сказал Максим Черкасов.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "МСП". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Пройти опрос предприниматели могут в филиалах центра "Мой бизнес" или в режиме онлайн в любое удобное время по ссылкам.

Ранее сообщалось, что Нижегородский фонд развития промышленности докапитализируют на 200 млн рублей.

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Теги:
МСП Опрос Предприниматели
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