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Общество

Нижегородские камеры пока не будут фиксировать мотоциклистов без шлемов

29 августа 2023 11:17  [35] Общество

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Департамент транспорта Москвы сообщил, что камеры и искусственный интеллект на столичных автодорогах начинают применять для выявления мотоциклистов и их пассажиров, которые не используют шлем при езде.

В частности, нейросеть может распознавать шлемы совершенно различной формы и отличать их от головных уборов.

Причём установка дополнительных комплексов не потребуется - выявлять это нарушение способны уже около 500 камер, которые использует ЦОДД. Технология тестировалась с 2021 года, но штрафы в этот период не выносились.

Как сообщили ИА "Время Н" в региональном Центре развития транспортных систем, фиксация данного вида нарушения ПДД комплексами фотовидеофиксации в Нижнем Новгороде и Нижегородской области в 2023 году не планируется.

Напомним, что сейчас камеры в Нижнем Новгороде уже фиксируют непристегнутые ремни у водителей и пассажиров на переднем сиденье.

За езду без шлемов в настоящее время штрафуют сотрудники мотовзвода ГИБДД.

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Теги:
Дороги ПДД Штраф
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