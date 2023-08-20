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Общество

Многодетной семье, где воспитывается 25 детей, помогли собраться к школе

29 августа 2023 12:52  [59] Общество
Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Нижегородской многодетной семье, воспитывающей 25 детей, помогли подготовиться к учебному году. В школу в этом году у них пойдут 13 ребят. 

В Штабе общественной поддержки руководитель исполнительного комитета регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов и председатель регионального общественного совета партийного проекта "Женское движение Единой России" Лилия Ланская встретились с многодетной семьей и передали им подарки к школе. 

"У нас продолжается ежегодная традиционная акция "Собери ребенка в школу". Помогаем детям из многодетных семей, семей участников СВО и вынужденных переселенцев, детям с ограниченными возможностями. Акция проходит по всему региону, и уже сотни ребят получили подарки к школе. А помочь такой удивительной, большой и дружной семье для нас самих большая радость", - отметил Алексей Антонов.

По словам многодетной мамы Веды Ливадоновой, у них с супругом своих четверо детей, и уже более 16 лет они воспитывают и приемных ребят, которых считают родными. Вера Ливадонова успевает не только готовить на всю семью и проверять домашние задания, но также помогает мужу строить дом, расписывает платья и пишет стихи. 

"Всего у нас 25 детей, среди них и шесть ребят из Донецка. Все они являются сиротами, так как родители лишены родительских прав. Мы их приняли в нашу большую семью летом прошлого года. Тринадцать ребят идут в этом году в школу. Спасибо за школьные наборы и "нового бойца" - принтер: он поможет ребятам в учебе", - поблагодарила она.

Как рассказал один из сыновей Олег, в настоящее время он учится в Сормовском механическом техникуме. "Помогаю готовить на всю семью, вожусь с малышней. Сейчас учусь на повара и мечтаю стать шеф-поваром", - поделился он. А вот его сестра Изабелла идет только в 5 класс и любит рисовать. Краски и карандаши стали для нее хорошим подарком. 

"Конечно, собрать ребят в школу – задача не из легких, тем более в такой большой семье. Поэтому мы вызвались в помощники. Все ребята получили наборы школьных принадлежностей, также помогли семье с покупкой принтера", - отметила Лилия Ланская. 

Напомним, в Нижегородской области акция "Собери ребенка в школу" в преддверии Дня знаний проходит на протяжении многих лет. Партактив и депутатский корпус "Единой России" всегда принимают в ней самое активное участие. Пункты приема школьных принадлежностей открыты на площадках местных приемных "Единой России" и Штаба общественной поддержки, куда любой желающий может принести необходимые школьные принадлежности для детей: канцелярские товары, школьные рюкзаки, наборы для детского творчества, спортивный инвентарь.

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Теги:
Единая Россия Многодетные семьи Школы
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