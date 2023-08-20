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ЕГЭ по литературе изменили из-за новых программ образования

29 августа 2023 15:42  [55] Общество

В ЕГЭ по литературе внесены изменения. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Рособрнадзор.

Согласно информации, на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) были опубликованы проекты документов, определяющие структуру и содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 2024 года. Они обновлены с учётом федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а также федеральных образовательных программ, утверждённых Минпросвещения в 2022-2023 году.

Так, произведения русских классиков, написанные до середины XIX века, школьники изучают в 5-9-х классах, а в 10-11-х классах - литературу второй половины XIX — начала XXI веков.

Как прокомментировали в ведомстве, это разделение будет отражено в ОГЭ и ЕГЭ, где в перечне проверяемых элементов содержания названы только авторы и произведения, впервые изучаемые на соответствующем уровне образования.

"Но это не значит, что знание Пушкина уже не понадобится на ЕГЭ", — предупредили в Рособрнадзоре.

Ранее сообщалось, что пять нижегородских выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ сразу по двум предметам. Так, ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов написали 47 нижегородских выпускников, 38 – по литературе, 10 – по физике, 6 – по математике профильного уровня, 6 – по химии, 2 – по истории и 2 – по географии.

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Теги:
ЕГЭ Литература Образование
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