Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 августа 2023 18:53  [66] Еще три сквера благоустроили в Приокском районе
29 августа 2023 18:42  [69] ЦБ РФ зарегистрировал новую международную платёжную систему Kwikpay
29 августа 2023 18:14  [102] Глеб Никитин принял участие в запуске электрички нового поколения из Нижнего Новгорода в Семенов
29 августа 2023 17:58  [89] В почтовое обращение вышла марка "Нижний Новгород – Город трудовой доблести"
29 августа 2023 17:38  [109] Глеб Никитин осмотрел экспозону форума "Вместе мы можем больше!"
29 августа 2023 17:28  [139] ЛУКОЙЛ помогает школам
29 августа 2023 17:10  [113] Регистрация на Всемирный фестиваль молодежи пройдет до 4 ноября
29 августа 2023 16:55  [129] Глеб Никитин: "До конца года мы должны утвердить стратегию развития Нижегородской области в новой редакции"
29 августа 2023 15:56  [128] Фонд "ОМК - Участие" помог подготовить 44 ребенка в Выксе к Дню знаний
29 августа 2023 15:42  [148] ЕГЭ по литературе изменили из-за новых программ образования
Общество

ЦБ РФ зарегистрировал новую международную платёжную систему Kwikpay

29 августа 2023 18:42  [69] Общество

Новая международная платёжная система Kwikpay появилась в реестре Центрального банка России. Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-служба регулятора, её внесли в список 25 августа.

Согласно информации, приложения новой платформы уже доступны в магазинах iOS и Google Play. Денежные переводы можно совершать в 38 стран, среди которых государства СНГ, Грузия, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза.

Переводы осуществляются с банковских карт "Мир", Visa и Mastercard. Без открытия банковского счёта можно отправлять рубли, доллары и евро с получением в национальной валюте страны, куда пришел платёж.

Также сообщается, что переводы через подразделения банковских платёжных агентов, пополнение счетов и электронных кошельков доступны только в рублях с комиссией до 5% от суммы.

Напомним, что после внесения в санкционный список США банка "Юнистрим" под ограничения подпала и его одноимённая платёжная система, с которой прекратили работать банки стран СНГ.

Также россиянам доступна система "Золотая корона", с помощью которой можно перевести деньги в более чем 50 стран, но только с карт банков, не находящихся в санкционных списках.

Ранее сообщалось, что в конце июля США опубликовали новый пакет санкций против России. Из банков они коснулись "Тинькофф", "Юнистрим", "Солидарность" и "Локо-банк" - их карты перестали работать за границей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги ЦБ РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph