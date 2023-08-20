ЦБ РФ зарегистрировал новую международную платёжную систему Kwikpay Общество

Новая международная платёжная система Kwikpay появилась в реестре Центрального банка России. Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-служба регулятора, её внесли в список 25 августа.

Согласно информации, приложения новой платформы уже доступны в магазинах iOS и Google Play. Денежные переводы можно совершать в 38 стран, среди которых государства СНГ, Грузия, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза.

Переводы осуществляются с банковских карт "Мир", Visa и Mastercard. Без открытия банковского счёта можно отправлять рубли, доллары и евро с получением в национальной валюте страны, куда пришел платёж.

Также сообщается, что переводы через подразделения банковских платёжных агентов, пополнение счетов и электронных кошельков доступны только в рублях с комиссией до 5% от суммы.

Напомним, что после внесения в санкционный список США банка "Юнистрим" под ограничения подпала и его одноимённая платёжная система, с которой прекратили работать банки стран СНГ.

Также россиянам доступна система "Золотая корона", с помощью которой можно перевести деньги в более чем 50 стран, но только с карт банков, не находящихся в санкционных списках.

Ранее сообщалось, что в конце июля США опубликовали новый пакет санкций против России. Из банков они коснулись "Тинькофф", "Юнистрим", "Солидарность" и "Локо-банк" - их карты перестали работать за границей.