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Общество

Глеб Никитин: "До конца года мы должны утвердить стратегию развития Нижегородской области в новой редакции"

29 августа 2023 16:55  [91] Общество
Фото: Никита Духник

Фото: Никита Духник

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в форуме "Вместе мы можем больше!", который прошел на Нижегородской ярмарке 28 августа.

В ходе мероприятия были подведены итоги работы отраслевых и территориальных стратегических сессий по актуализации стратегии развития Нижегородской области. Эта работа проводилась в соответствии с поручением Глеба Никитина.

"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в работе по актуализации стратегии. Помню, как пять лет назад разрабатывали и принимали стратегию. В конечном итоге получился очень конкретный документ, который включал в себя актуальные направления развития региона. В основе каждого значимого проекта и события последних лет, будь то строительство метро, обновление электротранспорта или создание ИТ-кампуса, – стратегия развития. Так будет и дальше!", - сказал Глеб Никитин.

Всего в регионе прошло 13 отраслевых и 58 территориальных стратегических сессий. В отраслевых сессиях приняло участие более 800 человек, было проведено более 100 экспертных круглых столов.

"Предложения, которые были собраны, – это огромнейшая уникальная работа. Теперь нам предстоит оценить с экспертной точки зрения возможность реализации предложенных идей. До конца года мы должны утвердить стратегию развития Нижегородской области в новой редакции. Важный элемент успеха – это заложенный в процесс разработки стратегии вклад каждого. Уверен, что мы продолжим еще более эффективно реализовывать стратегию благодаря единству, которое продемонстрировали все участники дискуссии. Президент России Владимир Владимирович Путин недавно сказал: "Когда народ России сплочен и един, то нам нет равных". Мы видим, что это действительно так. Только вместе мы можем дать результат", - подчеркнул Глеб Никитин.

В рамках форума эксперты  представили итоги работы сессий "Культура и туризм как фактор развития территорий", "Спорт – норма жизни!", "Нижегородская область – Молодежная столица России", "Образование и наука – залог развития региона", "Забота о каждом", "Здоровье каждого – здоровье нации", "Центр прорывного экономического роста", "Экономика: промышленность, инвестиции – новый вектор развития", "Территория технологического лидерства страны", "Продовольственная безопасность – новый вызов", "Наше богатство", "Комфортная среда для жизни", "Инфраструктурное развитие. Дороги. Транспорт". По каждому направлению были озвучены соответствующие предложения. 

Например, специалисты предложили создать отдельный раздел стратегии, посвященный молодежной политике. Глеб Никитин поддержал это предложение и отметил, что ряд задач характерен практически для каждой отрасли. В качестве примера он привел вопрос «кадрового голода», который необходимо решать комплексно, в том числе улучшая условия труда специалистов, стимулируя их, предлагая карьерные перспективы, обеспечивая ротацию кадров внутри региона.

Одной из самых массовых по числу участников стала прошедшая стратегическая сессия, посвященная науке и образованию.

"С 2018 года мы создали примерно 13,5 тысячи мест в образовательных учреждениях, чтобы не допустить введения третьих смен в школах. И это для нас - огромный прорыв! Безусловно, правильная идея, предложенная на стратсессии, – создание ресурсных центров для подготовки как образовательных методик, так и кадров для сферы образования. Мы воплощаем такие идеи и сейчас, пока на базе "Школы 800", но это не единственный центр развития компетенций. Есть ряд традиционных точек роста на базе лицеев, школ Нижегородской области. Кроме того, мы создаем школу Негина в городе Бор, которая будет передовой в стране", - рассказал Глеб Никитин.

В рамках сессии по теме предпринимательства эксперты подчеркнули важную роль Нижегородской ярмарки в деловой жизни региона и выдвинули идеи о ее развитии, в том числе строительстве нового конгресс-центра. В рамках сессии по социальной политике было предложено распространение лучших практик профилактики социального сиротства и открытие центров развития кадрового потенциала системы соцзащиты. Всего же в рамках отраслевых сессий поступили предложения о реализации более 500 проектов.

В территориальных стратегических сессиях приняли участие свыше 3 400 человек, которые обозначили более 3 000 идей о развитии муниципалитетов. 

"Территориальные сессии особенно отражают стиль работы муниципалитетов. Специально не вмешивался в их проведение, чтобы не было давления, но все же побывал на завершающей сессии в Балахне. Было очень приятно видеть, как идет работа, как эксперты обозначают проблемы и чаяния. Все мы занимаемся общим делом, и могу сказать, что уровень муниципальных команд в последнее время очень заметно вырос", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что опыт проведения сессий, накопленный в ходе обновления стратегии, можно использовать и впредь.

"Несмотря на локальность отдельных предложений, высказанных на стратсессиях в муниципалитетах, все они имеют право на существование. Поэтому считаю необходимым продолжить работу отраслевых экспертно-муниципальных сессий подобного рода на регулярной основе. Участие представителей муниципальных образований в обсуждении – это огромное подспорье, вклад в работу всего правительства Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор сообщил, что работа над обновлением стратегии продолжается, принять участие в актуализации документа можно на сайте.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

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Теги:
Глеб Никитин Стратегия развития
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