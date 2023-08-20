Глеб Никитин осмотрел экспозону форума "Вместе мы можем больше!" Общество

Фото: Никита Духник

В рамках форума "Вместе мы можем больше!" была организована экспозона, которую губернатору Нижегородской области Глебу Никитину представила председатель экспертного совета по реализации стратегии развития Нижегородской области, первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Ольга Щетинина.

Экспозона форума стратегии развития Нижегородской области была сформирована как ретроспектива каждого этапа работы над основополагающим для региона документом. Маршрут строился от зоны "Истоки", посвященной началу работы над будущей стратегией пять лет назад и продолжению, вплоть до момента финальной стратсессии 2023 года. Лица участников, самые яркие эмоции и идеи нашли отражение в трех разделах экспозиции, сформированных по трем базовым направлениям стратегии: "Человек", "Экономика", "Пространство". Особое внимание в экспозиции уделили экспертам, активным участникам работы по актуализации стратегии.

"Зона "Эксперты" - отражение гордости и демонстрация большого труда и неоценимого вклада экспертов в работу над стратегией. На видеостене мы отразили наиболее ярких представителей экспертного совета по разработке стратегии, участников отраслевых и территориальных сессий", - отметила Ольга Щетинина.

Сектор "Человек" занял центральную часть экспозиции. Здесь можно было с помощью интерактивной тач-панели ознакомиться с ключевыми достижениями реализации стратегии за прошедшие пять лет.

"Стратегия развития Нижегородской области по итогам реализации за пять лет выглядит еще более убедительно. По каждому из ее направлений есть результаты и серьезные достижения. В обновленную версию документа эксперты внесли идеи, которые направлены на улучшение условий жизни в регионе. Спасибо за вовлеченность и неравнодушие всем, кто работал над стратегией развития региона в разные годы!", - сказал Глеб Никитин.

Гости форума также могли увидеть сувенирные почтовые открытки, сделать снимок в фотозоне и присоединиться к созданию карты региона.