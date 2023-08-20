РЖД с 1 сентября вводят новые правила перевозок пассажиров Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

РЖД с 1 сентября вводят новые правила перевозок пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, пассажиры теперь обязаны проходить досмотр при входе на вокзал, иначе они не будут допущены в поезд

Для покупки билетов на поезда дальнего следования можно будет использовать свидетельство о рождении и паспорт в течение 90 дней после истечения их срока действия.

Для пассажиров верхних полок закреплено право садиться за столик около нижней полки на время приема пищи — на 30 минут утром и вечером, а также на час в обед.

Мелкие собаки без клетки или контейнера могут перевозиться только на полу отдельного купе, в намордниках, с поводком и под контролем владельца. То есть, для них будут действовать правила для крупных собак.

Кроме того, в поездах будет запрещено играть на музыкальных инструментах и использовать колонки.

Также с 1 сентября закрепляется запрет на высадку безбилетников в возрасте до 16 лет. Контролеры или сотрудники поездной бригады должны будут передавать таких пассажиров правоохранителям.

Это нововведение прокомментировал телеканалу "360" юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, в большинстве случаев дети ездят "зайцами" по причине отсутствия денег. В итоге несовершеннолетние зачастую оказываются высаженными в незнакомом районе, а водители, контролёры и кондукторы отказываются понимать, какому риску подвергают жизнь и здоровье ребёнка. "Новые правила перевозки пассажиров на железных дорогах, наоборот, имеют цель обеспечить безопасность наших несовершеннолетних сограждан. Во-первых, инициативная высадка, после которой ребёнок или подросток может оказаться в незнакомом месте один без опеки взрослых, теперь исключена", - подчеркнул эксперт. Ещё один плюс — полиция теперь будет разбираться в случаях, почему ребёнок в конкретной ситуации находится без сопровождения взрослых.

С полным перечнем нововведений можно ознакомиться на сайте РЖД.

Ранее сообщалось, что сдвоенную "Ласточку" по маршруту Нижний Новгород - Москва запустят в сентябре.