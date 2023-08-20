Сдвоенную "Ласточку" по маршруту Нижний Новгород - Москва запустят в сентябре Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сдвоенную "Ласточку" по маршруту Нижний Новгород - Москва запустят в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, десятивагонный состав скоростного поезда будет отправляться из Москвы 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 сентября в 20:57 с прибытием в Нижний Новгород на следующий день в 01:07.

Из Нижнего Новгороде "Ласточка" отправится 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 и 30 сентября в 04:55 с прибытием в столицу в 09:06.

Напомним, 24 августа между Нижний Новгородом и Москвой был запущен новый поезд "Нижегородец". Сейчас рассматривается возможность запуска двухэтажных поездов по этому маршруту.

Также ранее Сергей Дорофеевский рассказал о будущем скоростных поездов "Сапсан" в Нижнем Новгороде.