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Общество

Сканер подлинности товаров появился в приложении "Госуслуги"

30 августа 2023 14:57  [45] Общество

Фото: Минцифры РФ

В приложении "Госуслуги" появился сервис проверки подлинности товаров. Её можно будет проверить по своеобразному QR-коду - национальной маркировке "Честный знак". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минцифры России.

Проверить товар можно прямо в магазине. По специальному коду, в котором зашифрованы основные сведения о товаре, покупатели смогут узнать его срок годности, производителя, вес, наличие сертификатов - и другие параметры из системы "Честный знак".

В настоящее время можно проверить данные о лекарствах, воде, молочных продуктах, табаке, обуви, верхней одежде, в том числе шубах, фотоаппаратах и лампах-вспышках к ним, духах, товарах лёгкой промышленности, шинах, биологически активных добавках к пище. В ближайшей перспективе в этот список добавят алкоголь.

Чтобы получить доступ к сервису "Госкан", необходимо обновить приложение "Госуслуги" до последней версии. В правом верхнем углу экрана появится соответствующий значок. После нажатия на кнопку нужно навести камеру на код - и отсканировать его.

Приложение выдаст все данные о товаре и покажет один из трех статусов: зелёный - "всё в порядке", серый - "товар продан" ( в таком случае нужно заявить о нарушении в приложении "Честный знак"), красный - товар не прошёл проверку (не подлинный, истёк срок годности и т.п.).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область является одним из лидеров в Приволжском федеральном округе по количеству выпускаемой так называемой "честной", то есть маркированной молочной продукции. Кроме того, регион занял первое место в ПФО по объёму выпуска воды с маркировкой "Честный знак".

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Теги:
Госуслуги Товары и услуги
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