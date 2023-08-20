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Экономика

Новый завод по выпуску комбикормов запустили в Павлове

30 августа 2023 14:31  [76] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Агрохолдинг "Русское поле" при государственной поддержке запустил в Павлове новое производство по выпуску комбикормов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказал замгубернатора Андрей Саносян, в проект было инвестировано более 800 млн рублей. Всего же холдинг "Русское поле" вкладывает в свои инвестиционные проекты около 7 млрд рублей, что позволит создать более 400 новых мест.

Новый завод способен выпускать 280 тысяч тонн кормов в год, что позволит увеличить текущие объемы производства почти в два раза. Андрей Саносян отметил, что это также позволит увеличить производство мяса птицы.

При создании предприятия компания воспользовалась двумя инвестиционными кредитами на сумму почти в 600 млн рублей. Ставка по ним благодаря федеральной программе поддержки составила около 5% годовых, а благодаря региональной программе поддержки ставка по одному из кредитов была снижена до 1% годовых.

Руководитель агрохолдинга "Русское поле" Антон Романов рассказал, что комбикормовый завод позволит обеспечить кормом новые птичники, которые компания создает в регионе. Так, на новой площадке в Ворсме уже заселено 14 из 20 птичников. В каждом из них около 45 тысяч цыплят - это около 10%  от потребления мяса птицы всей Нижегородской области. 

Ранее сообщалось, что нижегородский производитель бытовой химии втрое увеличил производство при поддержке КРНО.

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Теги:
АПК Производство
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