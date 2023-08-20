Нижегородский производитель бытовой химии втрое увеличил производство при поддержке КРНО Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Производитель бытовой химии, ООО"Ивитек" из Богородска ввел в эксплуатацию новый производственный цех при поддержке Корпорации развития Нижегородской области (КРНО). Как сообщили в КРНО, благодаря новому проекту объем выпускаемой продукции будет увеличен в три раза.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, руководитель Корпорации развития региона Игорь Ищенко и министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов приняли участие в открытии новой производственной линии.

По словам Андрея Саносяна, правительство региона и КРНО оказывают всестороннюю поддержку компаниям-инвесторам в экономику Нижегородской области. Речь идет как о модернизации, так и о расширении производства, создании новых рабочих мест, повышении производительности труда.

В новом цехе после модернизации появились высокоскоростные линиями по розливу продукции, складской комплекс для хранения сырья и комплектующих, столовая, зона отдыха, удобные душевые и раздевалки. В октябре 2023 года компания планирует запуск участка по производству косметики с использованием натуральных компонентов.

В рамках реализации данного проекта Корпорация развития Нижегородской области оказала помощь инвестору в ускорении решения вопроса об увеличении мощности энергоснабжения на 150 кВт.

"Мы приветствуем активную позицию руководителей компании, которые открывают новые производства, внедряют новые технологии, расширяют свой бизнес, позволяя ему оставаться востребованными в своем направлении. В рамках реализации еще одного проекта компании инвестор уже ведет оформление дополнительного смежного земельного участка", - подчеркнул руководитель Корпорации развития Игорь Ищенко.

Максим Черкасов добавил, что ООО "Ивитек" активно использует возможности государственной поддержки, в том числе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". "Гарантийная поддержка помогла компании получить около 150 миллионов рублей банковских кредитов. Займы были выделены на "оборотку", что позволило компании решать текущие задачи и направлять собственные средства на инвестиционные проекты", - отметил глава нижегородского Минпрома.

Ранее сообщалось, что нижегородская "Сосновскагропромтехника" получила льготный займ от РФРП.

Нижегородский производитель сидений ранее также получил льготный займ РФРП на развитие импортозамещающего производства.