Уже более 71 тысячи нижегородцев зарегистрировались на участие в ДЭГ Общество

В Нижегородской области с 8 по 10 сентября пройдут выборы. Процедура будет организована в том числе с применением дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По данным на 8:00 30 августа заявление на участие в ДЭГ подали 71 633 человека. Об этом сообщили в региональном Избиркоме.

Напомним, 30 и 31 августа проходит тестирование дистанционного электронного голосования.

Как рассказала председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская, принять участие в тестовом голосовании на портале vybory.gov.ru смогут все, кто уже подал заявление для участия в ДЭГ.

Для этого на сайте нужно пройти авторизацию с использованием учётной записи на портеле "Госуслуги", ознакомиться с условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность, введя код из смс, получить доступ к электронному бюллетеню - и проголосовать.

"Приглашаем всех подавших заявление принять участие в тестовом голосовании 30 и 31 августа, чтобы быть уверенными, что в дни голосования всё пройдёт без каких-либо проблем и сбоев", - отметила Маргарита Красилевская.

Отметим, что в этом году электронное голосование будет применяться на выборах в 25 субъектах РФ.

Подать заявку на участие в ДЭГ можно до 23:59 4 сентября. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.

Также на портале "Госуслуги" доступен сервис "Мобильный избиратель", с помощью которого можно проголосовать не по месту прописки, но в пределах избирательного округа.