Тестирование ДЭГ пройдет в Нижегородской области 30-31 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Тестирование дистанционного электронного голосования пройдет в Нижегородской области 30-31 августа. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

В Избиркоме напомнили, что ДЭГ применяется в Нижегородской области с 2020 года, когда проходило голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Тогда дистанционно проголосовали более 125 тысяч нижегородцев.

В 2021 году ДЭГ воспользовались более 115 тысяч нижегородских избирателей. В этот год в регионе проходили выборы депутатов Госдумы, Законодательного собрания Нижегородской области и местные выборы в 32 муниципалитетах.

Как рассказала председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская, принять участие в тестовом голосовании на портале vybory.gov.ru смогут все, кто уже подал заявление для участия в ДЭГ.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования. За ходом голосования будут следить более 6000 наблюдателей, в том числе блогеры.

Также отметим, что нижегородцы могут принять участие в организации видеонаблюдения на выборах.