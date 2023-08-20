Тестирование ДЭГ пройдет в Нижегородской области 30-31 августа

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Тестирование дистанционного электронного голосования пройдет в Нижегородской области 30-31 августа. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.
В Избиркоме напомнили, что ДЭГ применяется в Нижегородской области с 2020 года, когда проходило голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Тогда дистанционно проголосовали более 125 тысяч нижегородцев.
В 2021 году ДЭГ воспользовались более 115 тысяч нижегородских избирателей. В этот год в регионе проходили выборы депутатов Госдумы, Законодательного собрания Нижегородской области и местные выборы в 32 муниципалитетах.
Как рассказала председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская, принять участие в тестовом голосовании на портале vybory.gov.ru смогут все, кто уже подал заявление для участия в ДЭГ.
Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования. За ходом голосования будут следить более 6000 наблюдателей, в том числе блогеры.
Также отметим, что нижегородцы могут принять участие в организации видеонаблюдения на выборах.
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